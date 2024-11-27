В Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждении инфраструктуры

На занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) части Запорожской области в результате взрывов повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщает глава местной областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

По информации чиновника, за сутки в результате взрывов и ракетных атак было повреждено несколько объектов областной инфраструктуры.

О каких именно объектах идет речь, не уточняется.

Ранее в подполье сообщили об ударе по месту дислокации ВСУ в пригороде Харькова. По словам координатора партизан Сергея Лебедева, произошли попадание в склад боекомплектов и детонация бочек с горюче-смазочными материалами на месте удара.