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08:49, 27 ноября 2024Бывший СССР

В Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждении инфраструктуры
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anna Voitenko / Reuters

На занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) части Запорожской области в результате взрывов повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщает глава местной областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

По информации чиновника, за сутки в результате взрывов и ракетных атак было повреждено несколько объектов областной инфраструктуры.

О каких именно объектах идет речь, не уточняется.

Ранее в подполье сообщили об ударе по месту дислокации ВСУ в пригороде Харькова. По словам координатора партизан Сергея Лебедева, произошли попадание в склад боекомплектов и детонация бочек с горюче-смазочными материалами на месте удара.

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