Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в пригороде Харькова

Лебедев: ВС России ударили по месту дислокации ВСУ в пригороде Харькова

Вооруженные силы (ВС) России ударили по месту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Харькова. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В пригород Харькова со стороны Чугуева прилетело по месту дислокации военных и технике», — рассказал подпольщик.

Лебедев сообщил о попадании ВС России в склад боекомплектов и детонации бочек с горюче-смазочными материалами на месте удара. Также он подчеркнул большие потери личного состава ВСУ в результате атаки.

Ранее пленный солдат ВСУ Василий Машико заявил о высокой подготовке российских солдат. По его мнению, единственный шанс выжить для украинских военных — сдаться в плен.