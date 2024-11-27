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08:28, 27 ноября 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в пригороде Харькова

Лебедев: ВС России ударили по месту дислокации ВСУ в пригороде Харькова
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Unsplash

Вооруженные силы (ВС) России ударили по месту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Харькова. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В пригород Харькова со стороны Чугуева прилетело по месту дислокации военных и технике», — рассказал подпольщик.

Лебедев сообщил о попадании ВС России в склад боекомплектов и детонации бочек с горюче-смазочными материалами на месте удара. Также он подчеркнул большие потери личного состава ВСУ в результате атаки.

Ранее пленный солдат ВСУ Василий Машико заявил о высокой подготовке российских солдат. По его мнению, единственный шанс выжить для украинских военных — сдаться в плен.

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