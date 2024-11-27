Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в пригороде Харькова

Вооруженные силы (ВС) России ударили по месту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Харькова. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В пригород Харькова со стороны Чугуева прилетело по месту дислокации военных и технике», — рассказал подпольщик.
Лебедев сообщил о попадании ВС России в склад боекомплектов и детонации бочек с горюче-смазочными материалами на месте удара. Также он подчеркнул большие потери личного состава ВСУ в результате атаки.
Ранее пленный солдат ВСУ Василий Машико заявил о высокой подготовке российских солдат. По его мнению, единственный шанс выжить для украинских военных — сдаться в плен.