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07:03, 27 ноября 2024Бывший СССР

Пленный ВСУ заявил о высокой подготовке российских солдат

Пленный ВСУ Машико назвал подготовку российских солдат лучше украинских
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Заместитель командира взвода из 25-го штурмового батальона 47-ой отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), военнопленный Василий Машико заявил, что российские военные подготовлены намного лучше украинских. Его слова приводит РИА Новости.

Машико назвал подготовку российских солдат лучше, чем соответствующий показатель у украинских бойцов. По его мнению, единственный шанс выжить для военных ВСУ — сдаться в плен.

«Ну ваши [российские] подготовлены гораздо сильнее. Гораздо мощнее. Я это на себе прочувствовал», — отметил он.

Ранее Машико рассказал, что военкомы ВСУ насильно мобилизовали его в армию на должность заместителя командира взвода штурмовиков несмотря на то, что ему диагностировали третью стадию глухоты. «На улице отловили», — отметил он.

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