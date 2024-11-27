Пленный ВСУ Машико назвал подготовку российских солдат лучше украинских

Заместитель командира взвода из 25-го штурмового батальона 47-ой отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), военнопленный Василий Машико заявил, что российские военные подготовлены намного лучше украинских. Его слова приводит РИА Новости.

Машико назвал подготовку российских солдат лучше, чем соответствующий показатель у украинских бойцов. По его мнению, единственный шанс выжить для военных ВСУ — сдаться в плен.

«Ну ваши [российские] подготовлены гораздо сильнее. Гораздо мощнее. Я это на себе прочувствовал», — отметил он.

Ранее Машико рассказал, что военкомы ВСУ насильно мобилизовали его в армию на должность заместителя командира взвода штурмовиков несмотря на то, что ему диагностировали третью стадию глухоты. «На улице отловили», — отметил он.