Россия нанесла массированный удар по энергообъектам Украины. По всей территории страны было запущено более 100 ракет

По Украине утром 28 ноября нанесен массированный ракетный удар

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины. В результате атаки по всей территории республики были введены экстренные отключения света.

Профильный министр Герман Галущенко сообщил, что компания «Укрэнерго» пытается стабилизировать энергосистему страны.

Незадолго до удара во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.

По энергообъектам Украины были запущены более 100 ракет

По данным мониторинговых ресурсов, одновременно в небе над Украиной находилось около 30 ракет. При этом российский военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo сообщил, что рано утром 28 ноября был зафиксирован взлет 12 бомбардировщиков ТУ-95МС. Всего известно о двух волнах ударов, во время которых могло быть запущено более 100 ракет.

Фото: Alina Smutko / Reuters

В свою очередь, военкор Юрий Котенок уточнил, что по Украине был нанесен комбинированный удар с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Взрывы прогремели в Киевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Винницкой, Николаевской, Львовской, Ровенской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Полтавской и Черкасской областях.

О пострадавших во время атаки не сообщается.

В Раде атаку на украинскую энергетику объяснили реакцией на эскалацию конфликта США

Предыдущий массированный ракетный удар по объектам энергетики Украины Россия нанесла 17 ноября. Тогда взрывы прогремели в ряде крупных городов страны: Киеве, Днепре, Кривом Роге, Николаеве, Одессе и других. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал атаку одной из наиболее масштабных.

Фото: РИА Новости

После этого депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что атака Вооруженных сил России на энергетику является ответной реакцией на эскалацию США конфликта на Украине.

«Русские реагируют эскалацией на упреждение, чтобы показать, что не шутят», — указал он, назвав разрешение Киеву использовать американские управляемые баллистические ракеты класса «земля — земля» ATACMS для ударов по территории России воспрепятствованием урегулированию конфликта.

Парламентарий добавил, что это решение намеренно передали СМИ для ожидания ответной реакции России. Это все он назвал частью политики «вечной войны» Демократической партии США.