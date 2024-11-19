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09:40, 19 ноября 2024Бывший СССР

В Раде атаку на украинскую энергетику объяснили реакцией на эскалацию конфликта США

Депутат Рады Дубинский: атака на энергетику — это реакция на эскалацию США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Атака на энергетику является ответной реакцией на эскалацию США конфликта на Украине. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Русские реагируют эскалацией на упреждение, чтобы показать, что не шутят», — пишет он. Дубинский назвал разрешение Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России воспрепятствованием урегулированию конфликта.

Парламентарий добавил, что это решение намеренно передали СМИ для ожидания ответной реакции России. Это все он назвал частью политики «вечной войны» Демократической партии США.

Ранее турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что реализацию плана избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине отложат до начала 2025 года. По его словам, план включает в себя заморозку конфликта и приостановку процесса принятия Киева в НАТО.

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