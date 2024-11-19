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07:19, 19 ноября 2024Мир

Аналитик оценил реализацию плана Трампа по Украине

Аналитик Озер: план Трампа по Украине отложат до начала 2025 года
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Allison Robbert / CNP/ Keystone Press Agency / Global Look Press

Реализацию плана избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине отложат до начала 2025 года. Об этом в интервью РИА Новости заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

«План, подготовленный командой Трампа, примерно таков: заморозить конфликт на Украине и приостановить членство Киева в НАТО в долгосрочной перспективе», — рассказал он.

Эксперт также оценил решение действующего президента США Джо Байдена разрешить Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России. По мнению Озера, подобное решение было принято администрацией Байдена с оглядкой на текущую ситуацию на поле боя и действиями Российской армии в Курской области.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что Трамп вряд ли уступит России победу в конфликте на Украине. «Я лишь констатирую, что Трамп, на мой взгляд, не будет, вероятно, таким плохим, как вы боитесь», — усомнился он в существующих на Западе опасениях.

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