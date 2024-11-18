Борис Джонсон усомнился в сдаче Украины Трампом

Экс-премьер Великобритании Джонсон: Трамп вряд ли уступит РФ победу на Украине

Переизбранный экс-президент США Дональд Трамп вряд ли уступит России победу в конфликте на Украине. С таким заявлением в эфире радиостанции France Inter выступил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Я лишь констатирую, что Трамп, на мой взгляд, не будет, вероятно, таким плохим, как вы, французы, боитесь», — усомнился он в существующих на Западе опасениях.

По мнению экс-премьера, американского лидера следует оценивать не по его заявлениям, а по реальным действиям. Джонсон напомнил, что республиканская администрация при Трампе вела гораздо более жесткую антироссийскую политику, чем при демократах.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Джонсон продолжает «провоцировать и разжигать» после ухода с премьерского поста.