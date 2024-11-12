Захарова ответила на слова Джонсона об отправке войск на Украину

Захарова: бывший премьер Британии Джонсон продолжает провоцировать и разжигать

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон продолжает «провоцировать и разжигать» после ухода со своего поста. Об этом в разговоре с «Известиями» заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя слова политика о возможной отправке войск на Украину.

Она отметила, что британская сторона «блокирует любые попытки по поиску дипломатических развязок конфликта» и открыто выступает против России. Дипломат также напомнила об антироссийской деятельности Лондона — соучастии в терактах, поставках оружия Украине и предоставлении властям республики информации для наведения ударов.

Ранее Джонсон предположил, что Британия может направить свои войска на помощь Украине в случае решения одержавшего победу на выборах в США Дональда Трампа урезать финансовую помощь Киеву. Кроме того, он заявил, что финансовая поддержка Киева является хорошим вложением средств, позволяющим не допустить еще большей угрозы.