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23:18, 12 ноября 2024Мир

Захарова ответила на слова Джонсона об отправке войск на Украину

Захарова: бывший премьер Британии Джонсон продолжает провоцировать и разжигать
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон продолжает «провоцировать и разжигать» после ухода со своего поста. Об этом в разговоре с «Известиями» заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя слова политика о возможной отправке войск на Украину.

Она отметила, что британская сторона «блокирует любые попытки по поиску дипломатических развязок конфликта» и открыто выступает против России. Дипломат также напомнила об антироссийской деятельности Лондона — соучастии в терактах, поставках оружия Украине и предоставлении властям республики информации для наведения ударов.

Ранее Джонсон предположил, что Британия может направить свои войска на помощь Украине в случае решения одержавшего победу на выборах в США Дональда Трампа урезать финансовую помощь Киеву. Кроме того, он заявил, что финансовая поддержка Киева является хорошим вложением средств, позволяющим не допустить еще большей угрозы.

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