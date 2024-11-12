В Британии допустили возможность отправки войск на Украину

Джонсон: Лондон может отправить войска на Украину, если США урежут помощь Киеву

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил предположение, что Соединенное Королевство может направить свои войска на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в случае решения одержавшего победу на выборах в США Дональда Трампа урезать финансовую помощь Киеву, сообщает телеканал GB.

«Почему мы поддерживаем украинцев? Потому что иначе наша коллективная безопасность будет серьезно подорвана оживающей Россией, угрожающей самым разным частям Европы», — заявил он, отметив, что такой сценарий вынудит Лондон отправить войска для помощи Украине.

Он назвал финансовую поддержку Киева хорошим вложением средств, позволяющим не допустить еще большей угрозы, в частности для Грузии и стран Балтии.

Ранее британская газета The Guardian заверила, что действующий президент США Джо Байден не успеет помочь Украине в финансовом и военном вопросах до ухода с должности и переориентации внешней политики при победившем на выборах республиканце Дональде Трампе.