В Британии оценили способность Байдена помочь Украине до ухода с поста

The Guardian: Байден не успеет помочь Украине до ухода с должности

Действующий президент США Джо Байден не успеет помочь Украине в финансовом и военном вопросах до ухода с должности и переориентации внешней политики при победившем на выборах республиканце Дональде Трампе. Об этом написала британская газета The Guardian со ссылкой на экспертов.

«Если Трамп фактически прекратит военную помощь Украине, текущий пакет помощи будет действовать только до конца этого календарного года, и украинцы не смогут адекватно сражаться без военной поддержки США», — отметил генеральный директор Центра новой американской безопасности Ричард Фонтейн.

В случае, если Трамп примет такое решение, это полностью изменит динамику на местах и исход конфликта, подчеркнул глава аналитического центра.

Сенатор Билл Хагерти, которого считают главным кандидатом на должность государственного секретаря в администрации Трампа, добавил сомнений в том, что республиканец продолжит оказывать Киеву помощь. «Американский народ хочет, чтобы суверенитет был защищен здесь, в Америке, прежде чем мы потратим наши средства и ресурсы на защиту суверенитета другой страны», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Левитт заявила, что Трамп отменит указы Байдена в первую неделю на посту главы государства.