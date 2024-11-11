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10:57, 11 ноября 2024Мир

Штаб Трампа рассказал о его первых шагах на посту президента США

Левитт: Трамп отменит указы Байдена в первую неделю на посту президента США
Семен Александров (редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп отменит указы действующего американского лидера Джо Байдена в первую неделю на посту главы государства. О первых шагах республиканца после инаугурации рассказала пресс-секретарь его штаба Кэролайн Левитт в интервью телеканалу Fox News.

По ее словам, республиканец отменит все указы, которые подписали Байден и его вице-президент Камала Харрис, отходя от эффективного политического курса первой администрации Трампа.

Левитт отметила, что 94 указа, подписанные Байденом за первую неделю его работы на посту, привели к экономическому кризису на южной границе страны.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Трамп во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что хочет скорейшего завершения конфликта на Украине.

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