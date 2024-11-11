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05:43, 11 ноября 2024Мир

Трамп сказал Путину о желании скорейшего разрешения конфликта на Украине

WP: Трамп заявил Путину заявил, что хочет завершения конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп во время телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным заявил, что хочет скорейшего завершения конфликта на Украине. Об этом пишет издание The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Собеседники газеты отметили, что одной из тем беседы, которая состоялась 7 ноября, стало установления мира на европейском континенте. Трамп также заявил о заинтересованности в проведении новых бесед, в центре которых будет «скорейшее урегулирование войны на Украине», сказано в статье.

ТакжеWP указало, что правительство Украины было проинформировано о звонке избранного президента США российскому лидеру. Однако позднее пресс-секретарь украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий опроверг эти сведения.

Ранее украинские СМИ написали, что Дональд Трамп решил не включать в свою команду бывшего госсекретаря Майка Помпео, чем разрушил надежды Киева на присутствие лоббиста интересов Банковой в американском правительстве.

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