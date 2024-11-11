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03:39, 11 ноября 2024Интернет и СМИ

На Украине заявили о разрушении Трампом планов Киева

Трамп, решив не включать в свою команду Помпео, разрушил надежды Киева
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп решил не включать в свою команду бывшего госсекретаря Майка Помпео, чем разрушил надежды Киева на присутствие лоббиста интересов Банковой в американском правительстве. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в ноябре 2023 года Помпео вошел в наблюдательный совет украинского сотового оператора «Киевстaр». Издание подчеркивает, что во время работы на этой должности экс-госсекретарь установил контакт с Офисом президента Украины.

«Поэтому, когда Трамп победил на выборах, в частных беседах представители Банковой возлагали особые надежды на то, что Помпео окажется на одной из ключевых должностей в команде Трампа и через него украинские власти смогут эффективно решать свои вопросы», — говорится в материале.

Журналисты подчеркивают, что о решении не брать в свою команду Помпео Трамп объявил публично, хотя обычно об этом говорят в приватных разговорах. Издание сделало вывод, что таким образом новый хозяин Белого дома имеет «иной взгляд, чем Помпео».

Ранее стало известно, что Трамп в четверг, 7 ноября, позвонил Путину и призвал его не идти на эскалацию конфликта на Украине. По данным The Washington Post, правительство Украины было проинформировано о звонке избранного президента США российскому лидеру. Позднее пресс-секретарь украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий опроверг эти сведения.

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