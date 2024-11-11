На Украине отреагировали на звонок Трампа Путину

МИД Украины: Киев не был проинформирован о беседе Путина с Трампом

Власти Украины не были заранее проинформированы о состоявшемся телефонном разговоре избранного президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий, пишет Reuters.

«Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или возразить против него»,— сказал Тихий.

Ранее стало известно, что Трамп в четверг, 7 ноября, позвонил Путину и призвал его не идти на эскалацию конфликта на Украине. По данным The Washington Post, правительство Украины было проинформировано о звонке избранного президента США российскому лидеру.