Стало известно о звонке Трампа Путину

WP: Трамп позвонил Путину и призвал не идти на эскалацию конфликта на Украине

Избранный президентом США Дональд Трамп в четверг, 10 ноября, позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его не идти на эскалацию конфликта на Украине. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Американский политик напомнил о военном присутствии Соединенных Штатов в Европе. Трамп и Путин также «обсудили возможности достижения мира на европейском континенте».

По данным источников, избранный президент США выразил заинтересованность в последующих беседах с российским лидером «для обсуждения скорейшего разрешения войны на Украине».

Ранее бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что Трамп сможет подтолкнуть Украину к переговорам и признанию принадлежности новых регионов к России. Он подчеркнул, что с приходом республиканца в Белый дом в НАТО вырастет напряженность в вопросе оказания Киеву финансовой помощи.