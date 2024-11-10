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23:39, 10 ноября 2024Мир

Раскрыта реакция Украины на звонок Трампа Путину

WP: правительство Украины было проинформировано о звонке Трампа Путину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Правительство Украины было проинформировано о звонке избранного президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой два источника, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что украинские власти не возражали против разговора. По данным издания, украинские чиновники «давно поняли, что Трамп будет взаимодействовать с Путиным по дипломатическому решению для Украины».

Ранее стало известно, что Трамп в четверг, 10 ноября, позвонил Путину и призвал его не идти на эскалацию конфликта на Украине. Американский политик напомнил о военном присутствии Соединенных Штатов в Европе. Трамп и Путин также «обсудили возможности достижения мира на европейском континенте».

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