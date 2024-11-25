Украина получит более сотни миллионов долларов на восстановление энергетики

ДТЭК получит от ЕК и США $112 миллионов на восстановление энергоинфраструктуры

Энергооператор Украины — холдинг ДТЭК — получит от Еврокомиссии (ЕК) и правительства США в общей сложности порядка 112 миллионов долларов на восстановление разрушенной в ходе боев инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Уточняется, что большую часть от вышеуказанной суммы Украине направит ЕК. Речь идет о 62,8 миллиона евро. В свою очередь, власти Соединенных Штатов передадут энергооператору республики еще 46,1 миллиона долларов. Эти денежные средства необходимы для восстановления поврежденных и уничтоженных в ходе ракетных ударов объектов энергетической инфраструктуры. В результате сейчас сложилась острая необходимость во вводе в эксплуатацию 1,8 гигаватта мощностей. Помощь в этом вопросе окажет ЕК, а денежные средства от США пойдут на закупки систем управления и новых трансформаторов, пояснили в ДТЭК.

В компании напомнили, что весной и летом 2024 года на Украине была повреждена или уничтожена подавляющая часть (90 процентов) тепловых генерирующих мощностей ДТЭК. До начала боевых действий на востоке республики холдинг обеспечивал электроэнергией около четверти территории страны. Финансовая поддержка со стороны западных партнеров, как ожидается, должна помочь Украине снизить риски сбоев в снабжении электроэнергией населения и предприятий в отопительный сезон.

До этого глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо отказалась помогать ДТЭК в этом вопросе из-за того, что холдинг входит в инвестиционную группу «Систем Кэпитал Менеджмент» (SCM), принадлежащую самому богатому и влиятельному украинскому олигарху Ринату Ахметову. Руководство финансовой организации настаивает, чтобы бизнесмен отказался от контроля над компанией. Только в этом случае, подчеркнула Рено-Бассо, ЕБРР предоставит холдингу необходимую поддержку. «Цель освобождения экономики от влияния олигархов абсолютно фундаментальна», — заключила президент банка.

Ранее о значительном ущербе энергоинфраструктуре заявил президент республики Владимир Зеленский. Ближе к середине июня 2024 года в стране, по его словам, было уничтожено 80 процентов тепловой электрогенерации и треть производства гидрогенерации. Только за несколько месяцев критическим повреждениям подверглись девять гигаватт энергомощностей. В свою очередь, аналитики Киевской школы экономики оценили ущерб украинской энергоинфраструктуре от ракетных ударов к тому времени более чем в 56 миллиардов долларов.