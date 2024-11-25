Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:05, 25 ноября 2024Экономика

Украина получит более сотни миллионов долларов на восстановление энергетики

ДТЭК получит от ЕК и США $112 миллионов на восстановление энергоинфраструктуры
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Энергооператор Украины — холдинг ДТЭК — получит от Еврокомиссии (ЕК) и правительства США в общей сложности порядка 112 миллионов долларов на восстановление разрушенной в ходе боев инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Уточняется, что большую часть от вышеуказанной суммы Украине направит ЕК. Речь идет о 62,8 миллиона евро. В свою очередь, власти Соединенных Штатов передадут энергооператору республики еще 46,1 миллиона долларов. Эти денежные средства необходимы для восстановления поврежденных и уничтоженных в ходе ракетных ударов объектов энергетической инфраструктуры. В результате сейчас сложилась острая необходимость во вводе в эксплуатацию 1,8 гигаватта мощностей. Помощь в этом вопросе окажет ЕК, а денежные средства от США пойдут на закупки систем управления и новых трансформаторов, пояснили в ДТЭК.

В компании напомнили, что весной и летом 2024 года на Украине была повреждена или уничтожена подавляющая часть (90 процентов) тепловых генерирующих мощностей ДТЭК. До начала боевых действий на востоке республики холдинг обеспечивал электроэнергией около четверти территории страны. Финансовая поддержка со стороны западных партнеров, как ожидается, должна помочь Украине снизить риски сбоев в снабжении электроэнергией населения и предприятий в отопительный сезон.

Материалы по теме:
Украина получает миллиарды от США и Европы. На что идут эти деньги и почему в стране не утихают коррупционные скандалы?
Украина получает миллиарды от США и Европы.На что идут эти деньги и почему в стране не утихают коррупционные скандалы?
7 сентября 2023
«Ни один объект не защищен» Почему энергосистеме Украины угрожает коллапс и как страна собирается пережить зиму?
«Ни один объект не защищен»Почему энергосистеме Украины угрожает коллапс и как страна собирается пережить зиму?
3 октября 2024

До этого глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо отказалась помогать ДТЭК в этом вопросе из-за того, что холдинг входит в инвестиционную группу «Систем Кэпитал Менеджмент» (SCM), принадлежащую самому богатому и влиятельному украинскому олигарху Ринату Ахметову. Руководство финансовой организации настаивает, чтобы бизнесмен отказался от контроля над компанией. Только в этом случае, подчеркнула Рено-Бассо, ЕБРР предоставит холдингу необходимую поддержку. «Цель освобождения экономики от влияния олигархов абсолютно фундаментальна», — заключила президент банка.

Ранее о значительном ущербе энергоинфраструктуре заявил президент республики Владимир Зеленский. Ближе к середине июня 2024 года в стране, по его словам, было уничтожено 80 процентов тепловой электрогенерации и треть производства гидрогенерации. Только за несколько месяцев критическим повреждениям подверглись девять гигаватт энергомощностей. В свою очередь, аналитики Киевской школы экономики оценили ущерб украинской энергоинфраструктуре от ракетных ударов к тому времени более чем в 56 миллиардов долларов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Начали готовить Бучу-2». В России заявили об устроенной ВСУ в Селидово «кровавой бане»

      Дженнифер Лопес рассказала о подавленном эго ради работы с Беном Аффлеком

      Во Франции призвали к протестам из-за планов направить европейские войска на Украину

      Вяльбе выразила несогласие с Путиным

      В НАТО решили обсудить нанесение превентивных ударов по России

      Ущерб из-за возгорания Superjet 100 в Анталье оценили в миллиарды рублей

      Вучич определил политику Сербии словами «сижу на одном стуле»

      Шольц озвучил свои планы на Украину после выдвижения на пост канцлера

      Автомобилистам напомнили о штрафах из-за резины

      Волгоградец Журавель по совокупности получил 14 лет за госизмену и сожжение Корана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше