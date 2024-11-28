Во Львовской области сообщили о повреждении энергоинфраструктуры

Во Львовской области в результате взрывов была повреждена энергоинфраструктура. Об этом сообщил в Telegram глава местной областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.
«Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры. Детали позже», — говорится в публикации.
Какие именно объекты инфраструктуры были повреждены, не уточняется.
Ранее о повреждении энергоинфраструктуры сообщили в Волынской области. По словам мэра Луцка Игоря Полищука, в городе произошло частичное отключение электроэнергии.