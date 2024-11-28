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10:22, 28 ноября 2024Бывший СССР

Во Львовской области сообщили о повреждении энергоинфраструктуры

Глава Львовской ОВА Козицкий сообщил о повреждении энергоинфраструктуры
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Во Львовской области в результате взрывов была повреждена энергоинфраструктура. Об этом сообщил в Telegram глава местной областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.

«Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры. Детали позже», — говорится в публикации.

Какие именно объекты инфраструктуры были повреждены, не уточняется.

Ранее о повреждении энергоинфраструктуры сообщили в Волынской области. По словам мэра Луцка Игоря Полищука, в городе произошло частичное отключение электроэнергии.

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