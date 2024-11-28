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09:42, 28 ноября 2024Бывший СССР

В Волынской области сообщили о повреждении энергоинфраструктуры

Мэр Луцка Полищук сообщил об отключениях электричества
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anna Voitenko / Reuters

В Луцке Волынской области Украины в результате повреждения энергоинфраструктуры начались отключения электричества. Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Полищук.

«Несколько прилетов в нашем городе. (...) Имеем частичное отключение электроэнергии в части города. К сожалению, сейчас не работает электротранспорт», — заявил глава Луцка.

Он добавил, что всю критическую инфраструктуру города пришлось перевести на питание с помощью генераторов.

Ранее в Луцке прогремела серия взрывов. Глава Волынской областной военной администрации Иван Рудницкий сообщил об отключениях электричества в регионе.

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