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06:38, 2 декабря 2024Мир

Трамп-младший отреагировал на помилование Хантера Байдена

Трамп-младший: все понимали, что Джо Байден помилует сына Хантера
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Pool / Reuters

Решение действующего президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера не стало ни для кого сюрпризом. Так отреагировал на новость сын победившего на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа Дональд Трамп-младший в соцсети Х.

«Все понимали, что он [Джо Байден] сделает это», — написал сын политика, комментируя пост одного из пользователей соцсети от 13 июня. В публикации говорилось, что Байден сдержит слово и не дарует Хантеру помилование, как и обещал.

Трамп-младший выразил мнение, что единственное, что было сдерживающим фактором для действующего президента, из-за чего он не сделал этого раньше — это урон, который решение о помиловании нанесло бы демократам во время проведения выборов.

Ранее избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что решение Джо Байдена является вопиющим примером злоупотребления и нарушением правосудия. Сам Байден объяснил свой поступок убеждением в несправедливости судебного преследования.

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