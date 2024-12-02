Трамп-младший отреагировал на помилование Хантера Байдена

Решение действующего президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера не стало ни для кого сюрпризом. Так отреагировал на новость сын победившего на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа Дональд Трамп-младший в соцсети Х.
«Все понимали, что он [Джо Байден] сделает это», — написал сын политика, комментируя пост одного из пользователей соцсети от 13 июня. В публикации говорилось, что Байден сдержит слово и не дарует Хантеру помилование, как и обещал.
Трамп-младший выразил мнение, что единственное, что было сдерживающим фактором для действующего президента, из-за чего он не сделал этого раньше — это урон, который решение о помиловании нанесло бы демократам во время проведения выборов.
Ранее избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что решение Джо Байдена является вопиющим примером злоупотребления и нарушением правосудия. Сам Байден объяснил свой поступок убеждением в несправедливости судебного преследования.