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08:31, 2 декабря 2024Мир

В МИД России отреагировали на помилование Байденом своего сына

Захарова: помилование Байденом сына Хантера стало карикатурой на демократию
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Помилование президентом США Джо Байденом своего сына Хантера Байдена стало карикатурой на демократию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Карикатура на тему демократии», — сказала дипломат.

Указ о помиловании своего сына Хантера Байден подписал вечером 1 декабря. По словам политика, это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Он напомнил, что пообещал не вмешиваться в принятие решений Министерства юстиции США.

В ответ на это избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что решение Байдена о помиловании его сына Хантера является вопиющим примером злоупотребления и нарушением правосудия. В частности, он напомнил, что действующий американский лидер продолжает держать в тюремном заключении участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.

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