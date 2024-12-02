В МИД России отреагировали на помилование Байденом своего сына

Помилование президентом США Джо Байденом своего сына Хантера Байдена стало карикатурой на демократию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
«Карикатура на тему демократии», — сказала дипломат.
Указ о помиловании своего сына Хантера Байден подписал вечером 1 декабря. По словам политика, это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Он напомнил, что пообещал не вмешиваться в принятие решений Министерства юстиции США.
В ответ на это избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что решение Байдена о помиловании его сына Хантера является вопиющим примером злоупотребления и нарушением правосудия. В частности, он напомнил, что действующий американский лидер продолжает держать в тюремном заключении участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.