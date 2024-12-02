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07:15, 2 декабря 2024Россия

В Совфеде спрогнозировали следующий шаг Байдена после помилования своего сына Хантера

Клишас о помиловании Байденом своего сына Хантера: времени у него немного
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Hu Yousong / XinHua / Global Look Press

Следующим шагом после помилования Джо Байдена своего сына Хантера станет помилование тех, кто участвовал в фабрикации дел против нового президента США Дональда Трампа, считает сенатор Андрей Клишас. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Чудесная новость. Байден помиловал своего сына, включая период, когда сынок "ураганил" на Украине и собирал взятки для папы», — прокомментировал ситуацию парламентарий.

По его словам, времени у Байдена на посту руководителя США осталось не так много, а дел демократическая партия США «натворила достаточно».

О том, что Байден помиловал своего сына Хантера, стало известно 2 декабря. По словам политика, это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Байден подчеркнул, что случаи, подобные делу его сына, обычно разрешаются более мягкими мерами.

Трамп назвал действия Байдена злоупотреблением и нарушением правосудия. Сам же Хантер Байден после сообщения о помиловании заявил, что намерен посвятить свою жизнь помощи людям с зависимостями. По его словам, он признал свою ответственность за совершенные ошибки.

ЖЗЛ
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