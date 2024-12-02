Конгрессвумен назвала президента Байдена лжецом и лицемером

Тейлор-Грин: помилование Хантера Байдена доказало, что он преступник

Президент США Джо Байден, помиловав своего сына Хантера, признал, что тот фактически является преступником. Об этом в соцсети X написала член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин.

Она указала, что Хантер Байден нарушил законы, касающиеся огнестрельного оружия, а также законы об иноагентах. «Это помилование является признанием Джо Байденом того, что Хантер — преступник», — посетовала Тейлор-Грин. По ее словам, Байден пытался посадить сыновей Трампа в тюрьму, «но своего сына отпускает на свободу».

Конгрессвумен также подчеркнула, что сотрудники ФБР и Минюста ранее проводили обыск в комнатах сына и жены Трампа. Она добавила, что Байден является настоящим лжецом и лицемером.

Ранее стало известно, что указ о помиловании своего сына Хантера Байден подписал 1 декабря. После этого избранный президент Штатов Дональд Трамп заявил, что решение Байдена о помиловании его сына Хантера является вопиющим примером злоупотребления и нарушением правосудия.

Хантер Байден изначально обвинялся в налоговых нарушениях, а в июне текущего года присяжные признали его виновным в том, что он солгал про употребление наркотиков при покупке огнестрельного оружия.