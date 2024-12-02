Байден спас своего сына от длительного тюремного срока

NYT: президент США Джо Байден спас своего сына Хантера от 17 лет в тюрьме

Президент США Джо Байден не только избавил своего сына от унижения в виде двух уголовных обвинений, но и спас его от значительного срока в федеральной тюрьме, поскольку Хантер также получил тюремные заключения за уклонение от уплаты налогов и хранение оружия. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Сын президента признал себя виновным по девяти пунктам обвинения в неуплате федеральных налогов в Лос-Анджелесе, фальсификацию отчетов и непредставление деклараций, а также был осужден по трем пунктам обвинения в совершении тяжких преступлений за предоставление ложных сведений в федеральном заявлении на приобретение огнестрельного оружия.

По словам экспертов по вынесению приговоров, Хантеру грозило до 17 лет лишения свободы в федеральной тюрьме на запланированном слушании в Лос-Анджелесе 16 декабря, но, скорее всего, он провел бы за решеткой не более 36 месяцев.

Отмечается, что в июне этого года присяжные признали сына Байдена виновным в трех уголовных преступлениях за ложь в федеральной заявке на огнестрельное оружие после чрезвычайного семидневного суда. Приговор за хранение огнестрельного оружия был вынесен с более строгим максимальным сроком наказания — 25 лет, однако ожидалось, что ему будет вынесен более короткий приговор — до 16 месяцев — на слушании, назначенном на 13 декабря.

Как уточняет издание, вероятнее всего, приговоры отбывались бы одновременно, причем Хантер Байден отбывал бы более длительный срок. Однако 1 декабря юридическая команда Байдена подала документы в обе юрисдикции, информируя судей о том, что помилование делает слушания нецелесообразными.

Ранее Байден помиловал Хантера по двум уголовным делам. Американский лидер мотивировал свое решение своим убеждением в несправедливости судебного преследования.