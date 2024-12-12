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13:51, 12 декабря 2024Мир

Байден помиловал рекордное количество человек за день

Байден помиловал 39 человек и смягчил наказания 1500
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден помиловал рекордное количество людей за день. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте Белого дома.

«Сегодня президент Байден объявил, что он дарует помилование почти 1500 американцам — больше всего за один день, — которые продемонстрировали успешную реабилитацию и твердую приверженность тому, чтобы сделать свои сообщества более безопасными (...) Он также помиловал 39 человек, которые были осуждены за ненасильственные преступления. Эти действия представляют собой крупнейшее однодневное помилование в современной истории», — говорится в сообщении.

Уточняется, что американский лидер смягчил приговоры лицам, которые были помещены на домашний арест во время пандемии COVID-19 и которые успешно реинтегрировались в свои семьи и сообщества.

В релизе не указываются имена помилованных людей.

Ранее Байден помиловал своего сына Хантера. По словам политика, это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования.

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