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17:39, 6 ноября 2024Мир

В США составили «список мести» Трампа. Чьи имена вошли туда?

Politico: у Трампа имеется список тех, кому он обещал отомстить после победы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evan Vucci / AP

У лидирующего на президентских выборах в США Дональда Трампа, возможно, есть длинный список людей, которым он обещал отомстить после победы. Американское издание Politico перечислило имена американцев.

Прежде всего в «список мести» попали нынешний президент США Джо Байден, его сын Хантер и остальные члены семьи Байденов. Также в перечне оказались соперница политика на выборах Камала Харрис, бывший президент США Барак Обама, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон и экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Помимо этого, сообщается о возможном желании Трампа отомстить генпрокурору штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, бывшему адвокату Майклу Коэну, основателю корпорации Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марку Цукербергу. Затем политик может «наказать» бывшего спецагента ФБР Питера Стрзока и его любовницу Лизу Пейдж.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Все эти данные, как отмечается, составлены с опорой на давние гневные высказывания политика в адрес определенных лиц. Утверждается, что когда-то все эти люди «мешали» американскому политику или делали то, на что он хотел бы ответить категоричными мерами.

В заключение Politico также включило в список своих репортеров. Американское издание пояснило, что политик может отомстить им за отказ раскрывать свои источники.

В США завершена президентская гонка

В среду, 6 ноября, официально завершились выборы нового президента в США. Кандидатуру от демократов выдвигала вице-президент Камала Харрис. Республиканскую партию представил экс-президент Дональд Трамп. По последним данным, бывший американский лидер набрал 277 голосов выборщиков из необходимых для победы 270. Итоговые данные голосования на президентских выборах опубликуют 11 декабря.

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Трамп уже успел обратиться к сторонникам с речью в резиденции. Он объявил о своей политической победе, которой «прежде не знала история США», и назвал себя 47-м президентом. Республиканец также заявил, что этот момент «поможет стране исцелиться», и пообещал американцам «бороться за них каждый день».

В предвыборной гонке он говорил о намерении положить конец всем конфликтам. Также политик, будучи новым президентом, хочет отказаться от отправки военных на фронт. Немаловажно и то, что он пообещал «бурить и еще раз бурить», чтобы сделать электричество вдвое дешевле для американцев, и снизить налоги.

Фото: Hannah McKay / Reuters

В России и Европе оценили предварительные итоги выборов в США

Как отметил британский обозреватель Бен Блох, итоги президентских выборов в США повлияют не только на американцев, но и на людей во всем мире. В тот же момент он упомянул о желании Трампа прекратить конфликт на Украине.

Британская газета The Guardian писала, что если Трамп одержит окончательную победу на выборах, то это поставит под угрозу всю помощь Украине в конфликте с Россией.

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На предвыборах политик также пригрозил разъединить Россию и Китай. Он назвал дружбу Москвы и Пекина позором нынешнего американского лидера Джо Байдена.

На фоне многочисленных высказываний Трампа по внешнеполитическим событиям были сделаны и первые выводы касательно будущих российско-американских отношений. В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что, вероятнее всего, президентские выборы в США не изменят «русофобскую» направленность страны. В связи с этим особых перспектив не ожидается, подметил министр. При этом он добавил, что Россия всегда готова идти на диалог.

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