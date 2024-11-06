Politico: у Трампа имеется список тех, кому он обещал отомстить после победы

У лидирующего на президентских выборах в США Дональда Трампа, возможно, есть длинный список людей, которым он обещал отомстить после победы. Американское издание Politico перечислило имена американцев.

Прежде всего в «список мести» попали нынешний президент США Джо Байден, его сын Хантер и остальные члены семьи Байденов. Также в перечне оказались соперница политика на выборах Камала Харрис, бывший президент США Барак Обама, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон и экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Помимо этого, сообщается о возможном желании Трампа отомстить генпрокурору штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, бывшему адвокату Майклу Коэну, основателю корпорации Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марку Цукербергу. Затем политик может «наказать» бывшего спецагента ФБР Питера Стрзока и его любовницу Лизу Пейдж.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Все эти данные, как отмечается, составлены с опорой на давние гневные высказывания политика в адрес определенных лиц. Утверждается, что когда-то все эти люди «мешали» американскому политику или делали то, на что он хотел бы ответить категоричными мерами.

В заключение Politico также включило в список своих репортеров. Американское издание пояснило, что политик может отомстить им за отказ раскрывать свои источники.

В США завершена президентская гонка

В среду, 6 ноября, официально завершились выборы нового президента в США. Кандидатуру от демократов выдвигала вице-президент Камала Харрис. Республиканскую партию представил экс-президент Дональд Трамп. По последним данным, бывший американский лидер набрал 277 голосов выборщиков из необходимых для победы 270. Итоговые данные голосования на президентских выборах опубликуют 11 декабря.

Трамп уже успел обратиться к сторонникам с речью в резиденции. Он объявил о своей политической победе, которой «прежде не знала история США», и назвал себя 47-м президентом. Республиканец также заявил, что этот момент «поможет стране исцелиться», и пообещал американцам «бороться за них каждый день».

В предвыборной гонке он говорил о намерении положить конец всем конфликтам. Также политик, будучи новым президентом, хочет отказаться от отправки военных на фронт. Немаловажно и то, что он пообещал «бурить и еще раз бурить», чтобы сделать электричество вдвое дешевле для американцев, и снизить налоги.

Фото: Hannah McKay / Reuters

В России и Европе оценили предварительные итоги выборов в США

Как отметил британский обозреватель Бен Блох, итоги президентских выборов в США повлияют не только на американцев, но и на людей во всем мире. В тот же момент он упомянул о желании Трампа прекратить конфликт на Украине.

Британская газета The Guardian писала, что если Трамп одержит окончательную победу на выборах, то это поставит под угрозу всю помощь Украине в конфликте с Россией.

На предвыборах политик также пригрозил разъединить Россию и Китай. Он назвал дружбу Москвы и Пекина позором нынешнего американского лидера Джо Байдена.

На фоне многочисленных высказываний Трампа по внешнеполитическим событиям были сделаны и первые выводы касательно будущих российско-американских отношений. В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что, вероятнее всего, президентские выборы в США не изменят «русофобскую» направленность страны. В связи с этим особых перспектив не ожидается, подметил министр. При этом он добавил, что Россия всегда готова идти на диалог.