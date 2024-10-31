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07:19, 1 ноября 2024Мир

Лавров оценил будущее российско-американских отношений после выборов в США

Лавров: США не изменят «русофобский» курс после президентских выборов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

После выборов США не изменят свой «русофобский» курс вне зависимости от того, какой кандидат победит. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецкой газете Hürriyet.

«Кто бы ни выиграл выборы, не видим перспективу изменения русофобского курса США», — оценил он будущее российско-американских отношений.

Сергей Лавров при этом добавил, что Россия, в свою очередь, готова к диалогу с американской стороной.

Однако ни один из кандидатов в президенты США не может быть предпочтительным, сказал дипломат. Бывший американский лидер Дональд Трамп во время своего президентства ввел наибольшее количество антироссийских санкций, а при действующей администрации Джо Байдена и Камалы Харрис США и Россия «балансируют на грани прямого военного столкновения», пояснил он.

Ранее Сергей Лавров назвал обманом слова президента США Джо Байдена о возможности переговоров с Россией по ядерному оружию. По словам министра, в Соединенных Штатах не отказывались от цели нанести стратегическое поражение РФ.

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