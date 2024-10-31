Лавров оценил будущее российско-американских отношений после выборов в США

Лавров: США не изменят «русофобский» курс после президентских выборов

После выборов США не изменят свой «русофобский» курс вне зависимости от того, какой кандидат победит. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецкой газете Hürriyet.

«Кто бы ни выиграл выборы, не видим перспективу изменения русофобского курса США», — оценил он будущее российско-американских отношений.

Сергей Лавров при этом добавил, что Россия, в свою очередь, готова к диалогу с американской стороной.

Однако ни один из кандидатов в президенты США не может быть предпочтительным, сказал дипломат. Бывший американский лидер Дональд Трамп во время своего президентства ввел наибольшее количество антироссийских санкций, а при действующей администрации Джо Байдена и Камалы Харрис США и Россия «балансируют на грани прямого военного столкновения», пояснил он.

Ранее Сергей Лавров назвал обманом слова президента США Джо Байдена о возможности переговоров с Россией по ядерному оружию. По словам министра, в Соединенных Штатах не отказывались от цели нанести стратегическое поражение РФ.