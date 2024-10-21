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00:49, 21 октября 2024Мир

Лавров назвал обманом слова Байдена о переговорах с Россией по ядерному оружию

Лавров назвал заявления Байдена о готовности к переговорам с РФ по ЯО обманом

Заявления президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон готов к переговорам с Москвой на тему сокращения арсенала ядерного оружия (ЯО) без предварительных условий — это обман. Так слова американского лидера назвал глава МИН России Сергей Лавров в интервью «АиФ».

«Это все от лукавого. Что значит "без предварительных условий"? Это означает, что американцы оставляют за собой право в своих доктринальных документах объявлять нас врагом, официально заявлять, что их цель — нанесение России "стратегического поражения" на поле боя», — подчеркнул министр иностранных дел РФ.

По словам Лаврова, стороны не должны требовать друг от друга отказываться от недружелюбной политики, но диалог о сокращении ядерных вооружений необходимо начать.

В той же плоскости американская сторона ведет переговоры и с Северной Кореей, продолжил министр, они «ведутся на основе взаимного уважения, признания обеими сторонами, что не должно быть войны».

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      Александра Синицына
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