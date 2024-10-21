Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:40, 21 октября 2024Мир

Лавров заявил об отказе США вводить запрет на милитаризацию в космосе

Лавров: США отказываются вводить запрет на милитаризацию в космосе
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Власти Соединенных Штатов отказываются вводить запрет на любую милитаризацию в космосе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».

Дипломат напомнил, что Вашингтон ранее стал обвинять Москву в том, что она якобы планирует вывести ядерное оружие в космос, и «протащили» в Совет Безопасности ООН резолюцию, которая запрещает это делать.

В апреле Совет Безопасности ООН не принял поправку России и Китая к разработанному США и Японией проекту резолюции о предотвращении размещения любого оружия в космосе и угроз применения силы в космическом пространстве.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России перехватили переговоры наемников ВСУ из Латинской Америки. Военных перебросили в район города Часов Яр

      Лавров оценил слова Джонсона о срыве переговоров с Украиной

      ЦАХАЛ назвала число выпущенных по Израилю снарядов

      Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса снялась в купальнике

      Энергосистема Кубы снова вышла из строя

      Лавров рассказал о гибридной войне Запада против России

      Лавров назвал обманом слова Байдена о переговорах с Россией по ядерному оружию

      Генерал НАТО предсказал усиление России после конфликта на Украине

      Лавров заявил об отказе США вводить запрет на милитаризацию в космосе

      Лавров раскрыл отношение России к выборам в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше