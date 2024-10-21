Лавров заявил об отказе США вводить запрет на милитаризацию в космосе

Лавров: США отказываются вводить запрет на милитаризацию в космосе

Власти Соединенных Штатов отказываются вводить запрет на любую милитаризацию в космосе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».

Дипломат напомнил, что Вашингтон ранее стал обвинять Москву в том, что она якобы планирует вывести ядерное оружие в космос, и «протащили» в Совет Безопасности ООН резолюцию, которая запрещает это делать.

В апреле Совет Безопасности ООН не принял поправку России и Китая к разработанному США и Японией проекту резолюции о предотвращении размещения любого оружия в космосе и угроз применения силы в космическом пространстве.