Совбез ООН отклонил поправку России к резолюции о запрете на размещение оружия в космосе. В чем заключалась ее суть?

СБ ООН отклонил поправку РФ и КНР к резолюции о неразмещении оружия в космосе

Совет Безопасности ООН не принял поправку России и Китая к разработанному США и Японией проекту резолюции о предотвращении размещения любого оружия в космосе и угроз применения силы в космическом пространстве.

За поправку голосовали Сьерра-Леоне, Китай, Гайана, Мозамбик, Россия, Алжир, Эквадор. Против были Британия, Южная Корея, США, Франция, Словения, Япония, Мальта. Воздержалась Швейцария.

После этого Россия наложила вето на проект резолюции из-за отклонения предложенной поправки. Инициативу поддержали 13 стран, Китай воздержался от голосования.

Небензя заявил о попытке США очернить Россию

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза международной организации объяснил, что поправка Москвы и Пекина к проекту резолюции, разработанному США и Японией, лишь дополняет документ.

Дипломат также подчеркнул, резолюция США в Совбезе организации о неразмещении ядерного оружия в космосе являлась попыткой являлась попыткой очернить Москву.

Постпред США, зачитывая свою заготовку, фактически саморазоблачилась, прямо подтвердив, что единственная цель, с которой Вашингтон внес это проект, — это очернение России Василий Небензя постпред России при ООН

МИД заявил, что вето наложено из-за отклонения поправки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вето в Совбезе ООН было наложено из-за отказа принять предложенные поправки, а также в силу попыток Вашингтона через резолюцию создать новые обязательства в этой сфере.

Дипломат напомнила, что поправки касались необходимости отказаться от любого вида оружия в космосе, а также гарантий неприменения силы или угрозы в отношении космических объектов.

Россия также выступила против планов США создать новые обязательства, выходящие за рамки действующих договоров, в первую очередь Договора о космосе 1967 года, а также в обход профильных площадок по разоружению.

Захарова подчеркнула, что принятие резолюции позволило бы Соединенным Штатам легитимизировать любые выгодные им взгляды на вопросы международной безопасности.

Главной задачей в области обеспечения космической безопасности остается предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве, обеспечение условий для исследования и использования космического пространства в мирных целях Мария Захарова официальный представитель МИД России

В ведомстве призвали не отвлекать внимание международного сообщества от реальных угроз в космосе, создаваемых США при поддержке их сателлитов.

Россия хочет добиться запрета на размещение любых вооружений в космосе

Василий Небензя подчеркнул, что Россия хочет добиться запрета на размещение любых вооружений в космосе, а не только оружия массового уничтожения, однако этому противодействуют западные партнеры.

Мы хотим запрета любых вооружений в космосе, а не только оружия массового уничтожения. А вы этого не хотите. Задам вам вопрос: почему? Василий Небензя постпред России при ООН

Дипломат подчеркнул, что Москва готова в любой момент заключить соглашение, которое содержало бы всеобъемлющий запрет на размещение любых вооружений в космосе, а не только оружия массового уничтожения, которое и так уже запрещено Договором о космосе.

Он добавил, что к такому развитию событий не готовы западные партнеры. Они активно занимаются военным освоением космоса и не собираются отказываться от его милитаризации.

Договор о космосе — соглашение от 27 января 1967 года, подписанный Советским Союзом, США и Великобританией. Документ ограничивает возможности размещения и испытания ядерного оружия в космосе, а также запрещает использовать Луну для тестирования вооружений и создания военных баз. На 2020 год в договоре состоит 110 государств.

По какой причине инициирован проект резолюции?

В начале марта стало известно, что США готовят резолюцию Совета Безопасности ООН о ядерном оружии в космосе, которая предостерегла бы мировые государства от размещения подобных вооружений.

До этого, в конце 2022 года, Генассамблея ООН приняла внесенную Москвой резолюцию, которая призывала страны не размещать первыми оружие в космосе. Однако этот документ, в отличие от резолюции Совбеза всемирной организации, не имеет юридической обязывающей силы.

18 марта постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США и Япония подготовили проект резолюции Совбеза ООН с призывом не размещать ядерное оружие в космосе. Она добавила, что милитаризация космоса и размещение там вооружений станет опасным прецедентом.

15 февраля американские СМИ сообщили о якобы имеющихся у России планах разместить ядерное оружие в космосе. Как уточняло агентство Reuters, ссылаясь на неназванный источник, европейские союзники уже проинформированы о полученных Соединенными Штатами новых разведданных о противоспутниковых возможностях России.

