В Генассамблее ООН приняли проект предложенной Россией резолюции

В Генассамблее ООН приняли проект резолюции РФ о неразмещении первыми оружия в космосе

Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял проект резолюции РФ о неразмещении первыми оружия в космосе, пишет ТАСС.

Комитет ООН во вторник, 1 ноября, одобрил проект документа по предотвращению гонки вооружений в космосе, который был предложен российской стороной. Соавторами выступили 18 государств.

Как уточнил источник издания, проект резолюции поддержали еще 123 делегации, против выступили 50, воздержались четыре страны. Документ будет рассмотрен Генеральной Ассамблеей полного состава в декабре.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков призвал США обсудить договор о неразмещении оружия в космосе. По словам дипломата, сейчас Соединенные Штаты ограничиваются вопросами «ответственного поведения в космосе», что по мнению российской стороны не совсем адекватно по отношению к предложениям Москвы.

Кроме того, Россия предупредила США о последствиях использования спутников на Украине.