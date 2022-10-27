Россия предупредила США о последствиях использования спутников на Украине

МИД РФ заявил, что спутники США могут стать целями для удара при использовании на Украине

Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов предупредил США о последствиях использования спутников на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат заявил на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, что в этом случае коммерческие спутники могут стать законной целью для удара.

Отдельно хотели бы акцентировать чрезвычайно опасную тенденцию, отчетливо проявившуюся в ходе событий на Украине. Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах. Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара Константин Воронцов заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России

Воронцов подчеркнул, что действия Запада подвергают риску мирную космическую деятельность, а также многочисленные процессы на земле, от которых зависит благополучие людей.

Ранее стало известно, что Министерство обороны США провело успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия. В рамках испытаний была проведена оценка навигационного оборудования и коммуникационной работы оружия, а также усовершенствованных материалов, которые устойчивы к нагреванию в реалистичной гиперзвуковой среде.

Развязывание гонки вооружений в космосе еще можно предотвратить

Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями отметил, что развязывание гонки вооружений в космосе в настоящее время можно предотвратить.

Убеждены, что на нынешнем этапе еще возможно не допустить запуска полномасштабной гонки вооружений в космосе, точка невозврата пока не пройдена Константин Воронцов заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России

Воронцов призвал страны ООН подтвердить приверженность действующим договоренностям по регулированию космической деятельности.

В апреле США установили мораторий на испытания противоспутникового оружия. Об этом объявила вице-президент США Камала Харрис. Она пояснила, что таким образом американские власти хотят написать новые правила и установить нормы работы в космосе.

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал решение Вашингтона верным, однако задался вопросом, означает ли отказ от испытаний полное прекращение разработки противоспутниковых систем. «Подобные испытания США проводили в прошлом, и, вполне возможно, им просто не нужны дополнительные испытания», — добавил он.

Россия призвала Запад не рассматривать космос как арену конфликтов

Россия призывает Запад не позиционировать космос как арену конфликтов государств, заявил Воронцов.

Он подчеркнул, что установки западных стран во главе с США на размещение оружия в космосе и использовании космического пространства для ведения боевых действий и демонстрации превосходства представляет серьезную угрозу.

Такие действия оказывают самое негативное влияние на международный мир и безопасность, чреваты резкой дестабилизацией обстановки и гонкой вооружений в космическом пространстве, что полностью подрывало бы перспективы ограничения и сокращения вооружений в целом Константин Воронцов заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России

В августе заместитель постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов заявил, что США могут использовать украинский конфликт для осуществления планов в военно-космической сфере. В частности, в Москве заподозрили, что речь может идти о размещении оружия.

Москва внесла резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе

Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями сообщил, что Россия внесла на рассмотрение Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН проекты резолюций о неразмещении первыми оружия в космосе и укреплении доверия в космической деятельности.

Призываем все государства присоединиться к инициативе о неразмещении первыми оружия в космосе Константин Воронцов заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России

Воронцов указал, что инициативу Москвы поддержали около 30 стран мира. Если Первый комитет одобрит резолюцию в ближайшие недели, то до конца года она будет вынесена на голосование Генассамблеи ООН, заключил дипломат.

Оружие России



