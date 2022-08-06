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Россия заподозрила США в размещении оружия в космосе из-за украинского конфликта

Белоусов: США могут использовать ситуацию на Украине для размещения оружия в космосе

Фото: Shutterstock

США могут использовать украинский конфликт для осуществления планов в военно-космической сфере. В частности, в Москве заподозрили, что речь может идти о размещении оружия, заявил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов, передает ТАСС.

По его словам, напрямую связывать риски размещения оружия в космосе с ситуацией на Украине не стоит. Однако в МИД уверены, что Вашингтон и его союзники будут использовать этот конфликт в качестве дополнительного аргумента для реализации военных планов на земле, в море, в воздухе и космосе.

Дипломат отметил, что в течение почти 15 лет США и их союзники категорически отказывались от юридически обвязывающих соглашений по предотвращению гонки вооружений в космосе. Белоусов полагает, что это доказательство того, что Вашингтон не планировал брать на себя обязательства, которые бы могли ограничить его военно-космические планы.

Ранее в апреле замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия первой призывала Соединенные Штаты обсудить договор о неразмещении оружия в космосе. Однако американские власти ограничиваются лишь вопросами «ответственного поведения в космосе», что по мнению российской стороны, не совсем адекватно по отношению к российским предложениям.

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Ксения Жарова
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