Россия призвала США обсудить договор о неразмещении оружия в космосе

Замглавы МИД РФ Рябков призвал США обсудить договор о неразмещении оружия в космосе

Россия призывает Соединенные Штаты обсуждать договор о неразмещении оружия в космосе первыми. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Он призвал Вашингтон конструктивно обсуждать вопросы неразмещения оружия в космическом пространстве. По словам дипломата, сейчас США ограничиваются вопросами «ответственным поведением в космосе», что по мнению российской стороны не совсем адекватно по отношению к российским предложениям.

19 апреля Рябков назвал верным шагом Вашингтона введение моратория на испытания противоспутникового оружия. При этом он задал ряд вопросов американской стороне. «А как насчет нашего известного предложения о моратории на развертывание ракетных систем средней дальности, готовы ли США вернуться в позитивном ключе к его рассмотрению?», — сказал дипломат.