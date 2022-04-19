Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Рябков счел верным шагом решение США отказаться от испытания спутникового оружия

Замглавы МИД Рябков счел верным введение США моратория на испытание спутникового оружия

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Россия считает верным шагом решение США ввести мораторий на испытания противоспутникового оружия. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Это шаг в правильном направлении. Но здесь возникают три дополнительных момента, на которые хотелось бы с американской стороны услышать реакцию. Первое, а как насчет нашего известного предложения о моратории на развертывание ракетных систем средней дальности, готовы ли США вернуться в позитивном ключе к его рассмотрению, готовы ли взять на себя обязательства не размещать такие системы где бы то ни было в ответ на наш мораторий?» — сказал дипломат.

Рябков также уточнил, что российская сторона хотела бы прояснить, означает ли отказ от испытаний полное прекращение разработки противоспутниковых систем. «Подобные испытания США проводили в прошлом, и, вполне возможно, им просто не нужны дополнительные испытания», — добавил он.

Ранее вице-президент США Камала Харрис объявила, что США установили мораторий на испытания противоспутникового оружия. Она пояснила, что таким образом американские власти хотят написать новые правила и установить нормы работы в космосе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Байден захотел быть президентом до 86 лет
Юлианна Караулова рассказала о послеродовой депрессии
Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации на Украине
Зеленский решил продлить военное положение на Украине
Ургант выставил на продажу подмосковный особняк с плесенью
Наведение «Калибров» и «Кинжалов» ускорили
Определена средняя стоимость квартиры в Крыму
Британия поставит Украине бронированные ракетные установки Stormer
Стала известна предложенная «Барселоной» сумма за Левандовски
Московская биржа захотела перенимать опыт Ирана
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.