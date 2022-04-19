Рябков счел верным шагом решение США отказаться от испытания спутникового оружия

Замглавы МИД Рябков счел верным введение США моратория на испытание спутникового оружия

Россия считает верным шагом решение США ввести мораторий на испытания противоспутникового оружия. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Это шаг в правильном направлении. Но здесь возникают три дополнительных момента, на которые хотелось бы с американской стороны услышать реакцию. Первое, а как насчет нашего известного предложения о моратории на развертывание ракетных систем средней дальности, готовы ли США вернуться в позитивном ключе к его рассмотрению, готовы ли взять на себя обязательства не размещать такие системы где бы то ни было в ответ на наш мораторий?» — сказал дипломат.

Рябков также уточнил, что российская сторона хотела бы прояснить, означает ли отказ от испытаний полное прекращение разработки противоспутниковых систем. «Подобные испытания США проводили в прошлом, и, вполне возможно, им просто не нужны дополнительные испытания», — добавил он.

Ранее вице-президент США Камала Харрис объявила, что США установили мораторий на испытания противоспутникового оружия. Она пояснила, что таким образом американские власти хотят написать новые правила и установить нормы работы в космосе.