США объявили о моратории на испытания противоспутникового оружия

Вице-президент Харрис объявила о моратории США на испытания противоспутникового оружия

США установили мораторий на испытания противоспутникового оружия. Об этом объявила вице-президент США Камала Харрис, передает РИА Новости.

Заявление о моратории Харрис сделала во время посещения базы космических сил «Ванденберг» в Калифорнии. Она пояснила, что таким образом американские власти хотят написать новые правила и установить нормы работы в космосе.

Эти тесты опасны, и мы не будем их проводить Камала Харрис вице-президент США

Ранее сообщалось, что своим заявлением Харрис планирует привлечь внимание к испытанию, которое Россия провела в ноябре прошлого года и в результате которого образовалось поле космического мусора.

Несвоевременный запрет

В конце декабря 2021 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в беседе с The New York Times оценил вероятность того, что Россия будет проводить испытания противоспутникового оружия.

Будут ли другие испытания подобного рода? Скорее нет, чем да Дмитрий Рогозин глава «Роскосмоса»

Россия 15 ноября 2021 года успешно испытала, предположительно, противоспутниковую ракету «Нудоль», в результате чего был уничтожен не функционировавший космический аппарат «Космос-1408» (типа «Целина-Д»), выведенный на орбиту в 1982 году. В НАСА сообщили, что, скорее всего, ракета была запущена с космодрома Плесецк в Архангельской области. Российская сторона не стала раскрывать какие-либо подробности испытания.

Кто еще обладает противоспутниковым оружием

Перечень стран, обладающих противоспутниковыми системами или их технологиями, крайне ограничен. Так, США способны перехватывать или уничтожать заатмосферные объекты при помощи системы противоракетной обороны (ПРО) корабельного базирования Aegis с ракетой RIM-161 Standard Missile 3.

Несмотря на настроения в США, еще в 2021 году анонсировалось, что в ближайшее время Пентагон продемонстрирует секретное космическое оружие, Тогда опрошенные американским изданием Breaking Defense эксперты заявили, что таким образом США собирались показать России и Китаю свою новую противоспутниковую разработку.

В России в 2018 году на вооружение армии поступил комплекс «Пересвет». По мнению аналитика Владислава Шурыгина, в отличие от «Нудоли», призванной физически разрушать космические аппараты, «Пересвет» создан для ослепления самолетов-разведчиков и спутников на орбитах до 500 километров в угрожаемый период. Он пояснил, что лазер не позволит разведспутникам определить точные координаты мобильных «Ярсов», а без такой информации противник не сумеет уничтожить ракеты до их старта, что гарантирует неотвратимость ответного удара России полновесными залпами дивизий РВСН.

Также в разное время об обладании противоспутниковым оружием заявляли Китай, Индия, и Израиль.