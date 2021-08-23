В США анонсировали секретное космическое оружие против России

В ближайшее время Пентагон анонсирует и продемонстрирует секретное космическое оружие, сообщает Breaking Defense, ссылаясь на собственные источники. Опрошенные американским изданием эксперты заявили, что таким образом США покажут России и Китаю свою новую противоспутниковую разработку.

В публикации утверждалось, что презентацию оружия изначально планировалось провести на мероприятии National Space Symposium, запланированном на август. Издание пишет, что подготовка к рассекречиванию велась в течение последних месяцев, однако ситуация вокруг вывода американских военных из Афганистана, вероятно, изменила планы. Согласно Breaking Defense, доступ к информации о секретном оружии имеют только высокопоставленные чиновники правительства США.

Издание пишет, что секретная система предоставляет возможность доступа, позволяющего привести в неработоспособное состояние или уничтожить спутник или космический корабль. В публикации утверждается, что США планировали провести реальную демонстрацию работы данного оружия.

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Breaking Defense, ссылаясь на экспертные мнения, допускает, что неназванная система может использовать, например, мобильный наземный лазер, радиоэлектронный постановщик помех или микроволновую пушку. Источники издания сомневаются, что секретным оружием окажется какая-либо версия кинетического перехватчика.

В публикации отмечается, что активным сторонником разработки и рассекречивания противоспутниковой системы, выступающей средством сдерживания России и Китая, является заместитель начальника Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

В августе военный заявил, что, глядя на имеющиеся у США вооружения, их противники должны, говоря о возможном нападении на страну, сказать себе: «Не сегодня».По его словам, Пентагон существует, чтобы защитить американский народ. «Мы защищаем эту страну, сдерживая конфликты», — уверял военный.