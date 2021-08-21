США увидели «российскую угрозу» в космосе

Исследовательская служба Конгресса США представила доклад о милитаризации космоса, в котором авторы увидели угрозу в российских и китайских исследованиях. Об этом сообщает RT.

«Противники, такие как Китай и Россия, изучили концепции ведения войны и сосредоточились на космических системах», — говорится в документе. Речь идет о лазерах, микроволновом и ядерном оружии, задача которого детонировать в космосе и вызвать электромагнитный импульс.

Исследователи посоветовали конгрессменам узнать, какие меры США могут предпринять для защиты своих спутников.

При этом директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев выразил мнение, что Вашингтон и так ведет разработки в космической сфере, однако для того, чтобы увеличить военный бюджет, требуется «российская угроза». «Чтобы оправдать те или иные работы, которые ведутся, а также выделить финансирование на проекты, они обвиняют Россию», — сказал эксперт, добавив, что такие доклады всегда связаны с «отбиванием денег».

Ранее командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд рассказал о разработке космического оружия в России и Китае. Американский генерал считает, что Москва и Пекин разрабатывают продвинутые системы оружия для космоса, включая лазеры и спутники-истребители.