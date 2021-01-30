Опубликован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области

Сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области предполагает ликвидацию четырех основных целей в данном регионе, пишет Over Defense, используя данные американской организации Center for Naval Analyses (CNA).

Согласно публикации, речь идет об уничтожении пусковых установок баллистических ракет малой дальности (БРМД), способных переносить ядерное оружие (имеются в виду прежде всего ракетные комплексы «Искандер»), нанесении ущерба кораблям и инфраструктуре Балтийского флота, уничтожении находящихся в регионе зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и «ликвидации российских войск в Калининграде для обеспечения безопасности в странах Балтии и Сувалкском коридоре».

Из публикации становится известным, что основными факторами победы НАТО, представляемой, в частности, Вооруженными силами (ВС) Польши, в гипотетическом конфликте в Калининградской области считаются «скорость и внезапность».

«Силы, собранные на российской границе, должны пересечь густо заросшую лесом местность, полную озер», — говорится в статье. Там же отмечается, что «перемещение (из города Гусев — прим. «Ленты.ру») русской артиллерии и концентрированный заградительный огонь могли бы эффективно остановить наступление поляков еще до пересечения границы».

Для уничтожения «Искандеров» предлагается использовать опыт ликвидации пусковых установок Р-17 во время войны в Персидском заливе, а также ракетный удар по хранилищам боеприпасов.

Для нанесения непоправимого ущерба Балтийскому флоту, согласно публикации, могут использоваться норвежские ракеты Naval Strike Missile (NSM) и 155-миллиметровые самоходные гаубицы. «В этом случае Балтийский флот России может быть ликвидирован в долгосрочной перспективе. Неспособные выйти из Балтийска и уязвимые для артиллерийского огня портовая инфраструктура и корабли будут выведены из строя», — пишет издание.

Для ликвидации российских систем противовоздушной обороны (ПВО), в частности С-400 «Триумф», предлагается задействовать реактивные системы залпового огня (РСЗО) WR-40 Langusta, наведение которых может осуществляться посредством беспилотников. «Ликвидация российской зоны ограничения и воспрещения доступа и маневра открывает небо для воздушных ударов по силам, оказавшимся в калининградском котле, ликвидируя тяжелую технику и нанеся непоправимый урон оборонительным возможностям мобильных моторизованных частей», — утверждается в публикации.

Согласно изданию, «последний шаг к решительной победе в регионе и выполнению стратегических задач — уничтожение оставшихся российских силовых элементов». «Любые действия, ослабляющие российские вооруженные силы в первые дни любого конфликта, могут иметь решающее значение для будущего войны в Центральной Европе», — заключается в публикации.

Материалы по теме Бюджетный убийца США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России? Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?

Там же утверждается, что в текущей ситуации «полномасштабная война — маловероятный сценарий», поскольку, в частности, «финансовая ситуация» в России «исключает возможность длительного участия в конфликте».

В сентябре 2019 года командующий Военно-воздушными силами (ВВС) США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной ПВО Калининградской области.

В октябре 2019 года старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) доктор Ричард Хукер в своей работе спрогнозировал, что потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области. Тогда же губернатор региона Антон Алиханов назвал подобный прогноз фантастическим.