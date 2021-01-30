Наука и техника
 
Последние новости
В России за сутки выявили 19 032 новых случая заражения коронавирусом
Лучший норвежский лыжник рассказал о строгих приказах от сборной о Большунове
В Москве из-за взрывов газовых баллонов начался сильный пожар
Стало известно о долгах и аресте имущества Давы
В Подмосковье мужчина поссорился с женой и поджег ее 
Игроки «Вест Хэма», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» признаны лучшими в туре АПЛ
Пилотов пассажирского самолета ослепили лазером при посадке во Внуково
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
Мясников назвал срок начала новой волны коронавируса в России
Новости партнеров
Прослушать новость

Опубликован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области

Перейти в «Мою Ленту»
Испытательный пуск ракеты ПВО
Испытательный пуск ракеты ПВО
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области предполагает ликвидацию четырех основных целей в данном регионе, пишет Over Defense, используя данные американской организации Center for Naval Analyses (CNA).

Согласно публикации, речь идет об уничтожении пусковых установок баллистических ракет малой дальности (БРМД), способных переносить ядерное оружие (имеются в виду прежде всего ракетные комплексы «Искандер»), нанесении ущерба кораблям и инфраструктуре Балтийского флота, уничтожении находящихся в регионе зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и «ликвидации российских войск в Калининграде для обеспечения безопасности в странах Балтии и Сувалкском коридоре».

Из публикации становится известным, что основными факторами победы НАТО, представляемой, в частности, Вооруженными силами (ВС) Польши, в гипотетическом конфликте в Калининградской области считаются «скорость и внезапность».

«Силы, собранные на российской границе, должны пересечь густо заросшую лесом местность, полную озер», — говорится в статье. Там же отмечается, что «перемещение (из города Гусев — прим. «Ленты.ру») русской артиллерии и концентрированный заградительный огонь могли бы эффективно остановить наступление поляков еще до пересечения границы».

Для уничтожения «Искандеров» предлагается использовать опыт ликвидации пусковых установок Р-17 во время войны в Персидском заливе, а также ракетный удар по хранилищам боеприпасов.

Для нанесения непоправимого ущерба Балтийскому флоту, согласно публикации, могут использоваться норвежские ракеты Naval Strike Missile (NSM) и 155-миллиметровые самоходные гаубицы. «В этом случае Балтийский флот России может быть ликвидирован в долгосрочной перспективе. Неспособные выйти из Балтийска и уязвимые для артиллерийского огня портовая инфраструктура и корабли будут выведены из строя», — пишет издание.

Для ликвидации российских систем противовоздушной обороны (ПВО), в частности С-400 «Триумф», предлагается задействовать реактивные системы залпового огня (РСЗО) WR-40 Langusta, наведение которых может осуществляться посредством беспилотников. «Ликвидация российской зоны ограничения и воспрещения доступа и маневра открывает небо для воздушных ударов по силам, оказавшимся в калининградском котле, ликвидируя тяжелую технику и нанеся непоправимый урон оборонительным возможностям мобильных моторизованных частей», — утверждается в публикации.

Согласно изданию, «последний шаг к решительной победе в регионе и выполнению стратегических задач — уничтожение оставшихся российских силовых элементов». «Любые действия, ослабляющие российские вооруженные силы в первые дни любого конфликта, могут иметь решающее значение для будущего войны в Центральной Европе», — заключается в публикации.

Там же утверждается, что в текущей ситуации «полномасштабная война — маловероятный сценарий», поскольку, в частности, «финансовая ситуация» в России «исключает возможность длительного участия в конфликте».

В сентябре 2019 года командующий Военно-воздушными силами (ВВС) США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной ПВО Калининградской области.

В октябре 2019 года старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) доктор Ричард Хукер в своей работе спрогнозировал, что потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области. Тогда же губернатор региона Антон Алиханов назвал подобный прогноз фантастическим.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Kaliningrad Gambit – NATO Preemptive Strike Scenario
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
США спланировали прорыв ПВО Калининградской области
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0112 января
Плакат Франтишека Паролека «Белое!»: чехословацкие легионеры «отбеливают» взятую под контроль Транссибирскую магистраль. 1918 год

«Оказались втянуты в российскую смуту»

Армия бывших пленных застряла в России и захватила полстраны. Она не боялась ни Ленина, ни Сталина
01:2326 января

Эксперт назвал способ обнаружить телефон без геолокации

00:1026 января

Рассекречены данные о зверствах гитлеровцев на западе России

23:0825 января

Предложено эффективное средство для профилактики коронавируса

Наука и техника00:04 2 декабря 2020
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.

«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»

Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
20:2025 января

Sony выпустит убийцу iPhone 12 mini

19:2325 января

Раскрыты губительные последствия ядерной войны

18:1025 января

Изменение климата достигло катастрофических масштабов

Наука и техника00:0119 ноября 2020

Пора на выход

Sony выпустила PlayStation 5. Каким получилось новое поколение консолей и во что на ней играть?
17:0525 января

Популярные лекарства оказались опасными при коронавирусе

15:5125 января

Стало известно о планах Huawei избавиться от флагманов

14:3425 января

Названы советы по борьбе с царапинами на смартфоне

Россия
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
«Изнасиловать подростка могут, а объяснить ему это запрещено»
Болезни, психические травмы и жестокость. К чему ведет неправильное представление россиян о сексе?
В ДТП с российскими чиновниками погибла замминистра культуры Алтайского края
Отменено незаконное решение мирового судьи по делу супругов Чайка
«Бывает, что вакцины не срабатывают. Почему — мы не знаем»
100 миллионов человек в мире заразились коронавирусом. Могут ли вакцины остановить пандемию?
Российские врачи сравнили вред от сигарет, вейпа и систем нагревания табака
«Почему они меня не выдали? Не знаю»
 
Все материалы
Мир
Еще одна страна получила первую партию российской вакцины «Спутник V»
«Будто оказался на войне»
Как запреты из-за пандемии в Нидерландах привели к самым жестким и массовым беспорядкам за 40 лет
В России ответили на обвинения Госдепа США в применении химоружия
Эксперты посоветовали не ставить вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет
«Отложим кризис на пять лет»
США готовы продлить ракетный договор с Россией. Почему Байден решил пойти на уступки?
США пригрозили передумать насчет вывода войск из Афганистана
«Очнулась через три дня с переломами»
Аргентину считают лучшей страной для трансгендеров. Как им там живется на самом деле?
Все материалы
Бывший СССР
Мир в конце тоннеля
Азербайджан обещает Карабаху светлое будущее. Почему в Армении этому не рады?
Борщ важнее, чем Лавра
Или культурные приоритеты украинской власти
Избранный президент Киргизии Садыр ЖапаровДиктатура в законе
В Киргизии завершилась революция, президентом стал бывший арестант. Куда поведет страну новый лидер?
Нет слов
В Киеве решились окончательно разорвать связь с Россией. Украинцам запретят говорить по-русски
Все материалы
Экономика
Названы главные трудоголики России
Ваше сиятельство
В мире появился новый автогигант. Удастся ли ему победить крупнейших конкурентов?
Крупнейший автопроизводитель США откажется от бензина
Анатолий ЧубайсАй нано
«Роснано» создавали для технологического прорыва. Почему его не случилось даже через 13 лет
Якутия присоединилась к проекту «МегаФона» Arctic Connect
В один клик
Эволюция денежных переводов в России: от походов на почту до Системы быстрых платежей
Крупнейший покупатель задумал отказаться от российской энергии
Все материалы
Силовые структуры
Подравшегося с ОМОН на митинге в Москве чеченца задержали
«На связь выходят только ночью»
Заключенные прямо из тюрем обманывают миллионы россиян по телефону. Как устроен этот бизнес?
В деле о пропаже миллиона долларов из МИД России обнаружилась гостайна
Криминальное чтиво
Чем жила преступная Россия в 2020 году
Брата Навального и Любовь Соболь задержали на 48 часов
Война и амир
В Чечне уничтожили последнего главаря боевиков. Спецслужбы охотились за ним 10 лет
ФСБ рассекретила материалы «Киевского Нюрнберга»
Все материалы
Наука и техника
Владыки морей
Кто помогал русским и американцам победить флот Гитлера. Редкие снимки Второй мировой войны
Космический рывок
Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
Взрывной год
Загадки космоса, древнейшая пыль и жизнь на Венере: главные открытия 2020 года
Нам бы их проблемы
Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Все материалы
Спорт
Боец MMA нокаутировал оппонента ударом в корпус
После Хабиба
Нурмагомедов не торопится возвращаться в UFC. Кто станет новым королем ММА?
Боец UFC пошутил о сексе с коллегой и столкнулся с гневом фанатов
Охота на красных
Суперматч «Ливерпуля» с «Арсеналом» и шанс для «Сити» упрочить лидерство — главные интриги тура АПЛ
Бразильская рестлерша показала фигуру в бикини
Теннисистка во время матча«Это был ад»
Во Франции тренер годами насиловал юных учениц и снимал их на видео. Почему этого никто не замечал?
27-летний футболист остался без ноги
Все материалы
Культура
Директор театра Вахтангова рассказал о будущем спектаклей с участием Ланового
Вышедшую за своего телохранителя Памелу Андерсон обвинили в разрушении семьи
«Я прошел суровую школу»
Василий Лановой умер от коронавируса. Великий актер был главным красавцем советского кино
Киркоров раскрыл симпатии относительно участника «Евровидения» от России
«Я стопроцентный каннибал»
Садизм, наркотики и измены: почему о выходках актера Арми Хаммера заговорил весь мир
Герои на героине
Жили быстро, меняли мир и умирали молодыми: 15 великих историй эпохи джаза
Вдова Грачевского рассказала о его болезни и последних днях жизни
Все материалы
Интернет и СМИ
Роскомнадзор усилит борьбу с призывами к несанкционированным митингам в соцсетях
МВД России предупредило протестующих одним из главных мемов года
«Все будет нарастать, как снежный ком»
Американские соцсети годами игнорируют законы других стран. Что может заставить их передумать?
Доктор Комаровский объяснил похороны умерших от COVID-19 в закрытых гробах
«Учат весь мир свободе слова»
 
В сети показали способ привлечь подростков к несогласованным акциям через TikTok
Король говорил
Умер Ларри Кинг. Он был самым известным интервьюером в истории и мог разговорить кого угодно
Все материалы
Ценности
52-летняя модель поделилась пляжными снимками в бикини и порадовала фанатов
Только для избранных
Роскошь, дешевый алкоголь и никаких женщин: как появились элитные мужские клубы
Стилист показал способы подобрать идеальный размер джинсов без примерки
Моргенштерн побрил волосы и подпалил ухо на камеру
Рекламная кампания Calvin Klein с Кендалл ДженнерРуки прочь
Любимая вещь европейских богачей вернулась в моду. 200 лет назад в России она была под запретом
Россиянин украл в храме куртку и случайно обнаружил в кармане полмиллиона рублей
Ведущий Федор Бондарчук с участницами реалити-шоу «Ты — супермодель» во время съемок«Стоять в бикини перед незнакомцами в 16 лет было некомфортно»
От подиума до тюрьмы: как живут бывшие участницы самого популярного в мире шоу о супермоделях
Все материалы
Путешествия
Белая смерть
Соль, женский труд и проституция. Чем живут селения на берегах самых крупных озер Африки?
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший
Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Все материалы
Из жизни
Мультимиллионерша призналась в поедании кошачьих консервов ради экономии
Кокаиновое наследие
Бегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
Мужчина разбил новую машину и разбогател на 151 миллион рублей в один день
«Как будто началась война»
В американском городке решили построить утопию без налогов и законов. Все испортили дикие звери
190-килограммовая невеста похудела вдвое и раскрыла свой секрет
«Мы на острове, тут все на виду»
История россиянки из глубинки, которая влюбилась во Вьетнам, переехала туда и открыла свое дело
«Покойница» очнулась за несколько секунд до кремации
Все материалы
Tesla поделится автопилотом с другими марками
Темный рыцарь: 720-сильный G-Class от Mansory
Видео: самый дорогой G 63 в России — Гелендеваген Mansory за 35 млн рублей
Volkswagen запустил завод по переработке аккумуляторов
Первый тест Skoda Octavia 2021 года: сложно желать, трудно не купить
Что получилось, когда рациональный автомобиль попытались оживить эмоциями
Россияне лишатся самого мощного Mitsubishi Outlander
Лучшее автомобильное видео января 2021
Дед Мороз дрифтит, раллисты ездят вслепую, а Porsche 911 становится внедорожником
Haval запатентовал дизайн кроссовера First Love в России
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы