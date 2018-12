В США испугались «уязвимости» между Россией и Белоруссией

В случае войны между Россией и НАТО особое значение будет иметь Сувалкский коридор, что является «особенно уязвимым и важным моментом», пишет We Are The Mighty.

Американское издание патриотической направленности отмечает, что захват данной территории российскими военными отрежет Эстонию, Латвию и Литву от остальной части Европы, а ракетные комплексы «Искандер», размещенные в Калининградской области, позволят России прикрыть Сувалкский коридор.

Материалы по теме Ядерный привет Китайские ракеты напугали Америку, но из-за них страдает Россия

«Калининград — российский анклав, граничащий с Балтийским морем, а Белоруссия — исторический союзник России. Россия может легко сконцентрировать войска по обе стороны для того, чтобы совершить безумный прорыв через линию, причем она может сделать это быстро, не давая особого предупреждения», — пишет We Are The Mighty.

Сувалкский коридор представляет собой сухопутную линию длиной около 100 километров на границе между Польшей и Литвой, которая могла бы соединить Калининградскую область и Белоруссию.

В декабре военный эксперт Владислав Шурыгин предположил, что размещение американских ракет малой и средней дальности, которое может последовать за возможным выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), а также размещение американских баз в Польше и других восточноевропейских странах превращает данные территории в военный плацдарм и ставит жителей этих государств под прицел.

В ноябре глава Второго флота США вице-адмирал Эндрю Льюис заявил, что НАТО располагает возможностями по подавлению России в Крыму и Калининградской области.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!