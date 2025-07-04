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17:51, 4 июля 2025Экономика

Дачников предупредили о неэффективных популярных методах борьбы с тлей

Агроном Михайлова: Нашатырь и настои растений неэффективны в борьбе с тлей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom

Нашатырь, а также отвары и настои растений неэффективны в борьбе с тлей. О нерезультативности использования многих популярных методов борьбы с вредителями дачников предупредила агроном Светлана Михайлова в беседе с KP.RU.

По словам специалиста, отвары и настои пахучих растений на тлю практически не действуют и поэтому тратить на них время не стоит. «Можно понадеяться на "бабушкин" рецепт и остаться без урожая, поскольку тля расплодится еще сильнее», — отметила Михайлова. В качестве эффективных средств, помогающих избавиться от тли, она назвала специальные препараты, быстро уничтожающие насекомых: «Батрайдер», «Биотлин», «Заман», «Искра», «Корадо», «Кортлис», «Кракен» и «Танрек».

Что касается нашатырного спирта, то эксперт подчеркнула, что он быстро улетучивается и за счет этого дает лишь временный результат. Специалист добавила, что помочь тле распространяться могут и муравьи, активно питающиеся сладкими выделениями вредителей. Помимо этого, они могут перемещать тлю на новые культуры на участке.

Ранее юрист Дмитрий Григориади рассказал, какой штраф полагается за неправильную обработку дач химикатами от вредителей.

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