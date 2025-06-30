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06:32, 30 июня 2025Экономика

Россиян предупредили о штрафах за обработку дачи от вредителей

Григориади: Штраф до ₽20 тыс. грозит за неправльную обработку дачи от вредителей
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Неправильная обработка дачных участков химикатами от вредителей может грозит россиянам штрафами в размере до 20 тысяч рублей. Об этом заявил глава московской коллегии адвокатов «Григориадис групп» Дмитрий Григориади в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, если дачник делаем это своими силами, то нужно соблюдать правила и нормы, установленные для применения пестицидов и агрохимикатов.

Самое главное — применять только разрешенные для использования в личных подсобных хозяйствах препараты, подчеркнул он. За нарушение правил предусмотрен штраф в размере 1-2 тысяч рублей.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что россияне, у которых есть дача, могут зарабатывать с ее помощью 50-60 тысяч рублей в месяц.

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