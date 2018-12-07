Российский «Сокол-Эшелон» назван причиной страха США

Для борьбы с вражескими спутниками Россия планирует использовать лазерную установку 1ЛК222, установленную на тяжелом транспортном самолете Ил-76, заявил еженедельнику «Звезда» военный аналитик, полковник в отставке Михаил Тимошенко.

«Разработка этого оружия еще не завершена, но оно уже серьезно напугало американцев, которые обеспокоены безопасностью своего космического эшелона. Возможно, именно поэтому они предпочли переключить фокус нашего внимания на расторжение ДРСМД (Договор о ракетах средней и малой дальности — прим. «Ленты.ру»), чтобы выиграть время на создание средств противодействия этой угрозе», — сказал эксперт.

Материалы по теме Пиу-пиу В России возобновят разработку боевого лазера

В ноябре 2012 года стало известно, что Россия возобновила разработку боевого лазера.

На сайте militaryrussia.ru опубликована информация о том, что опытно-конструкторская работа «Сокол-Эшелон», предполагающая создание и испытание экспериментального лазерного комплекса 1ЛК222, способного прожигать корпуса самолетов, спутников и баллистических ракет, начата под руководством концерна «Алмаз-Антей» в 2005 году. В качестве носителя оружия будет использоваться летающая лаборатория на базе транспортного самолета Ил-76МД.

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