В США перечислили «оружие XXI века»

Американский журнал The National Interest назвал пять вооружений, которые «придадут ВМС США преимущество в XXI веке».

В список попали авианосцы типа Ford, субмарины типа Columbia, гиперзвуковые ракеты, перспективные надводные корабли, создаваемые в рамках программы LSC (Large Surface Combatant), и истребители шестого поколения.

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Издание отмечает, что «ВМС США с 1943 года оставались самыми мощными военно-морскими силами в мире», однако такое положение оспаривается Россией и Китаем, которые разрабатывают все более сложное оружие, включающее гиперзвуковые ракеты и малошумные субмарины.

В декабре замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов назвал три повода для возможного непреднамеренного военного столкновения США и России в ближайшие несколько лет.

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