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17:51, 4 июля 2025Ценности

Популярная российская блогерша сменила имидж

Российская блогерша Юлия Гаврилина показала новую стрижку с челкой
Екатерина Ештокина

Скриншот: Telegram-канал «Гаврилина зе бест :3»

Популярная российская блогерша Юлия Гаврилина, также известная как Юлька Шпулька, сменила имидж и показала результат. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале, на который подписаны 193 тысячи человек.

23-летняя инфлюэнсерша разместила ролик, в котором предстала в белом облегающем топе без бретелей и цветных джинсах. При этом звезда продемонстрировала новую стрижку с челкой. «Зовите меня челкастая», — написала она.

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В октябре 2024 года Гаврилина рассказала о травле из-за набранного веса. Блогерша объясняла, что поправилась на три-четыре килограмма из-за съемок шоу «Звезды в Африке», которые прошли в 2022 году. По словам девушки, она не ожидала, что пользователи сети начнут указывать на изменения в ее внешности.

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