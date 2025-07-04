Популярная российская блогерша сменила имидж

Российская блогерша Юлия Гаврилина показала новую стрижку с челкой

Популярная российская блогерша Юлия Гаврилина, также известная как Юлька Шпулька, сменила имидж и показала результат. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале, на который подписаны 193 тысячи человек.

23-летняя инфлюэнсерша разместила ролик, в котором предстала в белом облегающем топе без бретелей и цветных джинсах. При этом звезда продемонстрировала новую стрижку с челкой. «Зовите меня челкастая», — написала она.

В октябре 2024 года Гаврилина рассказала о травле из-за набранного веса. Блогерша объясняла, что поправилась на три-четыре килограмма из-за съемок шоу «Звезды в Африке», которые прошли в 2022 году. По словам девушки, она не ожидала, что пользователи сети начнут указывать на изменения в ее внешности.