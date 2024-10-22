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14:30, 22 октября 2024Ценности

Популярная российская блогерша рассказала о травле из-за набранного веса

Российская блогерша Юлия Гаврилина рассказала о травле из-за набранного веса

Фото: @julia.gavrilina

Популярная российская блогерша Юлия Гаврилина, также известная как Юлька Шпулька, подверглась травле в сети из-за набранного веса. Об этом она рассказала на своем Twich-канале.

22-летняя инфлюэнсерша ответила в прямом эфире на вопрос подписчика о том, собирается ли она выпускать в ближайшее время новый контент. «Ребят, я не знаю, вы видели комментарии под моим последним роликом? Я никогда раньше не сталкивалась с буллингом в интернете по поводу своего веса», — посетовала она.

Гаврилина объяснила, что поправилась на три-четыре килограмма из-за съемок шоу «Звезды в Африке», которые прошли в 2022 году. После их завершения у блогерши возникло расстройство пищевого поведения. «Я до сих пор с этим борюсь. Произошел сильный эмоциональный упадок, я начала это заедать», — призналась Гаврилина.

По словам девушки, она не ожидала, что пользователи сети начнут указывать на ее приобретенный за время шоу недостаток. «Люди даже начали записывать видео, которые набирали по 30-40 тысяч просмотров. Я уже не знаю, в чем меня только не обвинили за последние месяцы. Я закрыла комментарии, потому что меня начало тошнить», — заявила знаменитость.

В июле Гаврилина показала внешность после пластики.

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      Карина Черных
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