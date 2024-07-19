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12:46, 19 июля 2024Ценности

Популярная российская блогерша показала лицо без пластырей после пластики

22-летняя блогерша Юлия Гаврилина показала лицо без пластырей после пластики
Юлия Гаврилина

Юлия Гаврилина. Фото: страница GAVRILINA во ВКонтакте

Популярная российская блогерша Юлия Гаврилина, также известная как Юлька Шпулька, показала внешность после пластики. Соответствующие кадры появились на странице ее официального сообщества во «ВКонтакте».

22-летняя инфлюэнсерша выложила два послеоперационных снимка, где продемонстрировала лицо вполоборота без пластырей на носу. На одном из кадров она позировала на кухне в желтом топе, с распущенными волосами и макияжем в коричневой гамме.

На другом фото девушка предстала в гардеробной в обнажающем плечи наряде. В то же время она уложила волосы в пучок. При этом знаменитость не стала раскрывать подробности перенесенного хирургического вмешательства.

Ранее в июле Юлия Гаврилина также выставила на продажу Rolls Royce за 18,5 миллиона рублей.

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      Карина Черных
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