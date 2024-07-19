Популярная российская блогерша показала лицо без пластырей после пластики

22-летняя блогерша Юлия Гаврилина показала лицо без пластырей после пластики

Популярная российская блогерша Юлия Гаврилина, также известная как Юлька Шпулька, показала внешность после пластики. Соответствующие кадры появились на странице ее официального сообщества во «ВКонтакте».

22-летняя инфлюэнсерша выложила два послеоперационных снимка, где продемонстрировала лицо вполоборота без пластырей на носу. На одном из кадров она позировала на кухне в желтом топе, с распущенными волосами и макияжем в коричневой гамме.

На другом фото девушка предстала в гардеробной в обнажающем плечи наряде. В то же время она уложила волосы в пучок. При этом знаменитость не стала раскрывать подробности перенесенного хирургического вмешательства.

Ранее в июле Юлия Гаврилина также выставила на продажу Rolls Royce за 18,5 миллиона рублей.