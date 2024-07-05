Популярная российская блогерша выставила на продажу Rolls Royce за 18,5 миллиона рублей

Блогерша Юлия Гаврилина выставила на продажу Rolls Royce за 18,5 миллиона рублей

Популярная российская блогерша Юлия Гаврилина, также известная как Юлька Шпулька, выставила на продажу свою иномарку за миллионы рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «ВПШ».

Речь идет о фиолетовом седане Rolls-Royce Ghost 2017 года выпуска с пробегом 65,3 тысячи километров. За данный автомобиль, объявление о котором появилось на сайте auto.ru, 22-летняя инфлюэнсерша рассчитывает получить 18,5 миллиона рублей.

Также известно, что сетевая знаменитость приобрела указанную машину три года назад и стала не первым ее владельцем.

В июне российский рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, купил Mercedes-Maybach S650 Pullman черного цвета. Известно, что стоимость данного автомобиля начинается от 65 миллионов рублей.