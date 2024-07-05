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14:19, 5 июля 2024Ценности

Популярная российская блогерша выставила на продажу Rolls Royce за 18,5 миллиона рублей

Блогерша Юлия Гаврилина выставила на продажу Rolls Royce за 18,5 миллиона рублей

Фото: @julia.gavrilina

Популярная российская блогерша Юлия Гаврилина, также известная как Юлька Шпулька, выставила на продажу свою иномарку за миллионы рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «ВПШ».

Речь идет о фиолетовом седане Rolls-Royce Ghost 2017 года выпуска с пробегом 65,3 тысячи километров. За данный автомобиль, объявление о котором появилось на сайте auto.ru, 22-летняя инфлюэнсерша рассчитывает получить 18,5 миллиона рублей.

Также известно, что сетевая знаменитость приобрела указанную машину три года назад и стала не первым ее владельцем.

В июне российский рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, купил Mercedes-Maybach S650 Pullman черного цвета. Известно, что стоимость данного автомобиля начинается от 65 миллионов рублей.

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      Карина Черных
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