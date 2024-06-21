Тимати купил Maybach за 65 миллионов рублей

Рэпер Тимати купил Mercedes-Maybach S650 Pullman за 65 миллионов рублей

Российский рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, купил роскошный автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Речь идет о Mercedes-Maybach S650 Pullman черного цвета. По словам автоэксперта Марии Посеницкой, стоимость такой машины начинается от 65 миллионов рублей. Как отмечает специалист, она оснащена панорамной крышей и акустической системой высочайшего класса.

«Это не просто роскошный, а неприлично роскошный автомобиль. Это удлиненная версия модели с повышенной комфортностью. Обслуживать такое чудо тоже неприлично дорого. И, скорее всего, для диагностики и ремонта придется выезжать в одну из дружественных стран», — отметила Посеницкая.

Ранее стало известно, что Тимати купил тюнинговый мотоцикл марки Harley-Davidson Softail Deluxe, который обошелся ему более чем в три миллиона рублей.