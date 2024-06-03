Тимати купил мотоцикл за миллионы рублей

Рэпер Тимати купил мотоцикл Harley-Davidson более чем за три миллиона рублей

Российский рэпер Тимати купил роскошный мотоцикл. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

40-летний исполнитель приобрел тюнингованный байк марки Harley-Davidson Softail Deluxe. По информации журналистов, данная модель мотоцикла обошлась музыканту более чем в три миллиона рублей.

Известно, что на упомянутом двухколесном транспортном средстве Тимати ранее принял участие в заезде вместе с другими байкерами.

В апреле сообщалось, что Тимати также купил бронированный автомобиль марки Mercedes черного цвета. Уточнялось, что стоимость данной машины составила около 60 миллионов рублей.